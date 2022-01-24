Вспышка птичьего гриппа в Чехии

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в селе Липолтице в районе города Пардубице на северо-востоке Чехии. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель министерства сельского хозяйства республики Петр Ворличек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Липолтице ветеринары подтвердили вспышку птичьего гриппа", - отметил он.

Птичий грипп выявлен у домашних уток на птицеводческой ферме компании Perena. Зафиксирован падеж 380 из 3 500 содержащихся там птиц. Ветеринары в понедельник проведут забой оставшихся особей. Эксперты предупреждают, что заболевание может распространиться на другие птицеводческие хозяйства северо-восточного региона республики. Риск переноса птичьего гриппа на человека оценивается как очень низкий.

Это уже пятый в текущем году случай вспышки птичьего гриппа в Чехии. В 2021 году в республике их было зарегистрировано более 40. В связи с заболеванием в прошлом году в стране был произведен забой около 300 тыс. особей домашней птицы.