https://news.day.az/world/1429399.html Автобус с пассажирами попал в ДТП - ВИДЕО
Автобус с пассажирами попал в ДТП - ВИДЕО
В Белгороде городской автобус попал в ДТП. На публикуемых в социальных сетях кадрах видно, что автобус по неизвестной причине не смог затормозить перед своим "коллегой" - в последнюю секунду водитель вырулил в сторону и избежал столкновения с другим автобусом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Однако после того, как авто затормозило, в него врезался, не успевший среагировать, водитель автомобиля газовой службы.
О пострадавших не сообщается - судя по кадрам, все пассажиры покинули место ДТП самостоятельно.
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