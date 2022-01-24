Автобус с пассажирами попал в ДТП

В Белгороде городской автобус попал в ДТП. На публикуемых в социальных сетях кадрах видно, что автобус по неизвестной причине не смог затормозить перед своим "коллегой" - в последнюю секунду водитель вырулил в сторону и избежал столкновения с другим автобусом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Однако после того, как авто затормозило, в него врезался, не успевший среагировать, водитель автомобиля газовой службы.

О пострадавших не сообщается - судя по кадрам, все пассажиры покинули место ДТП самостоятельно.