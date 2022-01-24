В одном из моргов России проснулся "мертвец"

Пользователи обсуждают появившееся в Сети видео, на котором запечатлено, как в морге оживает накрытый простыней мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео запечатлено помещение, похожее на морг. В центре комнаты стоят два хирургических стола с накрытыми простынями трупами. В какой-то момент у одного из них начинает шевелиться рука. После этого мужчина снимает с лица простыню и начинает оглядываться по сторонам. Затем мужчина пытается встать. Ему это удается с трудом. Под простыней он лежал голый. Держась за кушетку, мужчина еле встает на ноги и пытается пройти пару метров. После этого запись с камер наблюдения обрывается.

В Сети утверждают, что видео снято в одном из моргов Тверской области. На записи с камер наблюдения установлена дата и время. Если верить этим данным, инцидент произошел в понедельник, 24 января, около 7 часов утра.

На момент публикации РЕН ТВ не получил официальных комментариев от Минздрава региона по поводу видео.