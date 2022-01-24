Новые случаи заражения COVID-19 в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 65 109 новых случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. Это на 1 904 случая заражения больше, чем сообщалось днем ранее, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По состоянию на 24 января в РФ выявлено 65 109 новых случаев коронавирусной инфекции, 655 пациентов скончались", - говорится в сообщении штаба.

По данным штаба, за сутки в Москве выявили 19 509 случаев заражения COVID-19. Днем ранее сообщалось о 17 528 случаях инфицирования. Данный показатель заболеваемости - максимум за все время пандемии в столице, предыдущий был зафиксирован накануне.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" по-прежнему фиксируется в 64 регионах страны, как и было накануне в воскресенье.