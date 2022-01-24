В Мексике возле своего дома застрелили журналистку

В мексиканском городе Тихуана возле своего дома застрелена журналистка Лурдес Мальдонадо, находившаяся под защитой федерального правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, c начала января это уже третье по счету убийство сотрудников СМИ в Мексике и второе - в штате Нижняя Калифорния.

Лурдес Мальдонадо сотрудничала с рядом информационных площадок, а в последнее время работала над новостной программой, освещающей местные события.

В 2019 году на пресс-конференции президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора она заявила, что опасается за свою жизнь.

Речь тогда шла о многолетней судебной тяжбе с бывшим губернатором штата Нижняя Калифорния Хайме Бонилье Вальдесе.

На прошлой неделе журналистка сообщила, что выиграла этот трудовой иск. Она также подавала в суд на бывшего генпрокурора штата.

Мексика - самая опасная для прессы страна в мире, в прошлом году здесь были убиты семь журналистов.