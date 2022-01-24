https://news.day.az/world/1429546.html Посол Армении в России оставил свой пост - вслед за Саркисяном
Посол Армении в России оставил свой пост - вслед за Саркисяном
Посол Армении в России Вардан Тоганян покинул свой пост.
Об этом говорится в обращении дипломата, опубликованном на странице посольства в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Тоганян сообщил о завершении работы в России.
Вардан Тоганян стал послом Армении в России в 2017 году. На этом посту его сменит бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Указ о его назначении подписал до ухода в отставку президент республики Армен Саркисян.
В понедельник, 24 января, стало известно, что президент Армении Саркисян сбежал от своих обязанностей. Свое решение политик попытался оправдать "нехваткой реальных полномочий".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре