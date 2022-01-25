Пентагон привел войска в состояние повышенной готовности

Пентагон привел порядка 8,5 тысячи военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу, но решений об их отправке пока не принималось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби.

"Министр (обороны Ллойд) Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию ... Их численность достигает 8,5 тысячи", - сказал Кирби журналистам.

"Никаких решений относительно их развертывания не принято", - добавил он.

Кирби отметил, что решение о повышении готовности принято также в отношении частей, дислоцированных за пределами США.