Эспрессо войдет в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Италия подала заявку на включение традиционного кофе эспрессо в список нематериального наследия ЮНЕСКО, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

По словам министра сельского хозяйства Италии Джанмарко Чентинайо, участвовавшего в подготовке заявки, "эспрессо - это подлинный ритуал и выражение нашей социальной общности, которая отличает нас во всем мире". И включение этого способа приготовления кофе в список нематериального наследия "подчеркнёт важность общения и сообщества в период социальной изоляции".

Как сообщает The Guardian, итальянский национальный комитет ЮНЕСКО рассмотрит, и, как ожидается, одобрит заявку уже весной.

По данным издания, эспрессо известен с конца XIX века, он появился в Турине и быстро распространился по всей Италии, став органичной частью итальянской культуры. В настоящий момент, около 90% жителей Италии пьют хотя бы одну чашку этого напитка каждый день.