Давка на футбольном матче в Камеруне, есть погибшие

В столице Камеруна, Яунде, по меньшей мере шесть человек погибли и 40 получили травмы в результате давки на матче Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Коморских островов. Об этом в понедельник, 24 января, информирует АР, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Игра состоялась на стадионе Олембе. Перед ее началом у ворот арены возникла давка из-за большого наплыва зрителей.

Так, около 50 тысяч болельщиков хотели попасть на Олембе, который может вместить 60 тысяч зрителей. Однако арена могла быть заполнена не более чем на 80% согласно коронавирусным ограничениям.

Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, в связи с чем число жертв может увеличиться.

Как указано, сборная Камеруна одержала победу в игре со счетом 2:1.