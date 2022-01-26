В «зеленом» переходе увидели опасность для экономики

"Зеленый" переход представляет собой опасность для мировой экономики и еще больше подпитывает энергетический кризис в мире. Об этом сказал главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт подчеркнул, что сейчас реальная экономика слишком мала для финансовых и экономических программ правительств, центральных банков и "зеленой" трансформации. Препятствием для роста в настоящее время является энергетический кризис. А одна из его причин - недостаточное инвестирование в добычу ископаемых видов топлива, которые пока остаются основным источником энергии, ведь новые источники еще не могут их заменить.

"Если коротко, мы создали монстра, в рамках которого политический приоритет - переход к "зеленой" энергетике - подпитывает энергетический кризис. Чем больше мы будем работать без ощутимого плана по обеспечению плавного пути к желаемому "зеленому" будущему энергетики, тем более хаотично будет нарушаться функционирование нашей экономики", - констатировал Якобсен. По его мнению, самым страшным упущением политиков является неспособность признать реальность того, что альтернативная энергия сама по себе не может обеспечить будущее при сохранении нынешнего уровня жизни.

В Saxo Bank считают, что на этом фоне цены на энергоносители в обозримом будущем останутся высокими. "Декарбонизация мира будет все больше приводить к так называемой "зеленой" инфляции, когда растущий спрос и цены на сырьевые товары, необходимые для поддержки процесса "зеленого" перехода, будут удовлетворяться неэластичным предложением", - добавил экономист.

В целом борьба человечества за окружающую среду и экологию приведет к неминуемому росту цен практически на все товары по всему миру. Государства вынуждены вводить дополнительные ограничения, чтобы стимулировать производство к экологической трансформации, которая потребует дополнительных расходов и приведет к так называемой "зеленой инфляции". По словам аналитиков, вечно длиться она не будет, но тренд на снижение продемонстрирует только тогда, когда электроэнергия из возобновляемых источников энергии будет в избытке и начнет падать в цене.