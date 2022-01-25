В России установлен мировой рекорд по дрифту

Житель Екатеринбурга установил мировой рекорд по дрифту. Почти 18 часов он находился в управляемом заносе, нарезая круги на "Жигулях" на специальной трассе под Челябинском.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, автомобиль был модифицирован - кузов облегчили, собрали специальную подвеску, а в салон установили 200-литровую бочку с топливом, чтобы не понадобилась дозаправка.

Впрочем, техника всё же подвела - в какой-то момент из строя вышел радиатор, и последний час пришлось ехать в остывшем салоне. Но результат того стоил, ведь предыдущий рекорд принадлежит команде BMW, которая непрерывно скользила чуть больше восьми часов.