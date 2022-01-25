Каждые 12 секунд в мире умирает один коронавирусный больной

Каждые 12 секунд кто-то в мире умирает от ковида - об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения, выступая на 150-й сессии исполкома ВОЗ. По его словам, не стоит верить, что "омикрон" окажется последним штаммом. Всего с начала пандемии заразилось уже 350 миллионов человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Теперь официально: с понедельника по всей Франции и на некоторых заморских территориях действует "вакцинный пропуск". Тесты больше не котируются. Прививки обязательны для всех старше 16 лет. Без них не сесть в поезд и не зайти в ресторан. У официантов новая обязанность: проверять удостоверения личности посетителей, чтобы те не предъявили чужой ковидный сертификат.

"Лично меня это успокаивает в том смысле, что я знаю окружающих меня людей, - говорит посетитель Шарль Тюиль. - Думаю, все это направлено на улучшение политики в области здравоохранения. Мы хотим быть в безопасности с точки зрения здоровья. Когда вы видите, как официант проверяет вакцинные пропуска и даже удостоверения личности, это во многих отношениях обнадеживает".

Пока взрослые играют по правилам, дети пускаются во все тяжкие. Во французских школах набирает популярность игра "Поймай ковид". Ученики специально нарушают санитарные меры: обнимаются, меняются масками и пьют из одного стакана. А в соцсетях делятся вирусными во всех смыслах видео, в которых показаны способы сделать тест положительным.

"Есть такие люди, которые сами хотят заразиться ковидом, - объясняет юная француженка. - Особенно если предстоит сложный экзамен. А так ты получаешь 7 дней карантина. Можно считать, мини-каникулы".

Эксперты напоминают, что ковид - это не игрушки. Дети вполне могут перезаражать всю семью, включая пожилых родственников. Во Франции регистрируется самое высокое в Европе ежедневное число случаев коронавируса.

В мире же сохраняются идеальные условия для появления новых штаммов - предупреждает Всемирная организация здравоохранения. По словам ее главы, это далеко не "эндшпиль". "В среднем на прошлой неделе каждые три секунды сообщалось о ста случаях заболевания. И кто-то погибал от COVID-19 каждые 12 секунд, - сообщил Тедрос Аданом Гебреисус. - С тех пор как "омикрон" был впервые выявлен, заболели 80 миллионов человек - это больше, чем за весь 2020 год. Смертность растет во всех регионах, особенно в Африке, регионе с наихудшим доступом к вакцинам".

Правительство Японии планирует расширить нынешний усиленный режим борьбы с коронавирусом, поскольку число случаев заболевания продолжает расти. В настоящее время он действует в 16 префектурах, включая самый густонаселенный в Японии район Большого Токио. Инициатива идет снизу - из регионов.

"По просьбе префектур мы тщательно изучили, как распространяется инфекция, и как она влияет на местные медицинские системы, - отметил Фумио Кисида, премьер-министр Японии. - Мы решили, что нам следует получить консультацию и одобрение у экспертов по применению интенсивных противоинфекционных мер".

В США число выявленных случаев коронавируса превысило 70 миллионов. Пандемия сильно ударила по местному рынку труда. По опросам, в конце прошлого-начале этого года почти 9 миллионов американцев не работали, так как болели сами или ухаживали за больным родственником. Еще 3 миллиона - не работали из страха заразиться или заразить других. Штаты столкнулись с дефицитом рабочей силы - таким оказалось еще одно побочное действие коронавируса.