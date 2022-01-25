Иран готов пойти на прямые переговоры с США

Иранская сторона готова пойти на переговоры с США, если Вашингтон снимет санкции с исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси в обращении к населению страны, которое транслировало государственное телевидение республики.

"На сегодняшний день прямых переговоров не было. Однако сегодня мы заявляем, если противоположная сторона намерена снять репрессивные санкции, то для переговоров есть место ", - сказал он.