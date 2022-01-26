https://news.day.az/world/1429928.html Метро Ташкента возобновило работу
Метро Ташкента возобновило работу
Метро Ташкента сегодня возобновило работу, передает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ.
С 05:00 26 января поезда подземки узбекской столицы перевозят пассажиров по обычному графику.
Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана. В связи с этим приостановило работу метро Ташкента. Работники МЧС эвакуировали пассажиров из подземки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре