https://news.day.az/world/1429936.html Пилот дрона помог спасателям справиться с пожаром - ВИДЕО
Пилот дрона помог спасателям справиться с пожаром - ВИДЕО
Житель Сахалина стал глазами службы спасения. Это произошло, когда он снимал природу с помощью дрона, в какой-то момент заметил столб дыма и позвонил в диспетчерскую, а сам поехал ближе к месту очага.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, с воздуха он увидел, что полыхает крыша дома, и стал следить за действиями пожарных, которые заблудились. Он снова позвонил в диспетчерскую, которая связала его с экипажем.
Благодаря картинке с дрона он буквально стал штурманом для спасателей, указывая нужные повороты. В итоге машины доехали до возгорания и потушили его.
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