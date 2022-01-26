Пилот дрона помог спасателям справиться с пожаром

Житель Сахалина стал глазами службы спасения. Это произошло, когда он снимал природу с помощью дрона, в какой-то момент заметил столб дыма и позвонил в диспетчерскую, а сам поехал ближе к месту очага.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, с воздуха он увидел, что полыхает крыша дома, и стал следить за действиями пожарных, которые заблудились. Он снова позвонил в диспетчерскую, которая связала его с экипажем.

Благодаря картинке с дрона он буквально стал штурманом для спасателей, указывая нужные повороты. В итоге машины доехали до возгорания и потушили его.