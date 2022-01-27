Уникальная выставка Фрэнсиса Бэкона в Лондоне

Его творчество трудно отнести к какому-либо направлению: будь то сюрреализм, экспрессионизм или концептуальное искусство, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Выставка работ английского художника Фрэнсиса Бэкона открывает свои двери впервые за 13 лет.

"Фрэнсис Бэкон: человек и чудовище" в Королевской академии художеств - новый взгляд на его картины через призму предельной близости человека и животного.

Бэкон на протяжении всей своей жизни, всей своей карьеры был очарован животными, но также, скажем так, и животным в нас, людях. И он в какой-то степени чувствовал, что есть только наш образ жизни, наши манеры или то, как мы ведем себя друг с другом. И это просто очень тонкая оболочка, покрывающая то, что по сути является животными инстинктами, которые также присущи нам как людям.

Увидеть картины Бэкона в натуральную величину, да еще и так близко - явление само по себе уникальное. Его работы - одни из самых дорогих в мире и собрать их в одном месте не так-то просто. Они находятся либо у богатых коллекционеров, либо в крупных учреждениях.

Фрэнсис Бэкон говорил: "Я вижу изображения последовательно". Именно поэтому его излюбленной формой творчества был триптих.

Убедиться в этом можно в Королевской академии художеств в Лондоне до 17 апреля.