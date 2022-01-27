В Петербурге вылетевший на тротуар таксист сбил девушку

В Санкт-Петербурге на пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов таксист вылетел на тротуар после ДТП с участием легкового автомобиля Honda и сбил девушку, которая ждала зеленый сигнал светофора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как таксист пролетает перекресток, сталкивается с выезжающей на развороте машиной и вылетает на тротуар. В это время там ждет зеленого сигнала светофора девушка. Водитель сбивает ее, и россиянка отлетает на несколько метров. К ней на помощь сразу же бросаются прохожие.

Известно, что все произошло 26 января. Пострадавшая сейчас находится в больнице. Кроме того, медики оказывают помощь водителю такси.