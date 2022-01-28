В ходе конфликта с Кыргызстаном погибли двое граждан Таджикистана

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил о двоих погибших и десяти раненых в ходе вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе, который начался в четверг.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск ГКНБ республики, опубликованном в пятницу на сайте информагентства "Ховар".

Госкомитет сообщает, что двое граждан Таджикистана погибли в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией - житель приграничного села, убитый минометной миной, "выпущенной киргизскими военнослужащими в его двор", и водитель скорой помощи местной больницы, погибший при спасении местных жителей от "взрыва миномета киргизской стороны". "В результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых шесть военнослужащих и четыре из числа гражданского населения", - уточняет ведомство.

По данным агентства, представители компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана провели встречу на территории северного таджикского города Исфара в Согдийской области, стороны изучают причины произошедшего на границе двух республик конфликта.

"В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта", - отмечается в тексте.