Антирекорд за неделю: число зараженных коронавирусом в Армении выросло в 5 раз

Ситуация с COVID-19 в Армении вновь ухудшается, несмотря на введение новых ограничений. По сравнению с понедельником, число инфицированных выросло в 5 раз - до 3 536, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 361 764, сообщает в пятницу Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 27 января 2022 года таких случаев было 358 218.

Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 3 536.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении - 8 035 (ни одного случая за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний - 1 526 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 335 227. На лечении находятся 16 965 человек.

Общее количество проведенных тестов - 2 709 073 (8 707 за последние сутки).

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин до 11 июля 2021 года. Решением правительства он продлен до 20 декабря 2021 года, а следующим решением - до 20 июня 2022 года. Масочный режим в республике сохраняется.