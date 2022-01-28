В Испании допустили ошибку при вакцинации детей

Ошибка при вакцинации от нового коронавируса примерно 100 детей была допущена в городе Сантандер (автономное сообщество Кантабрия). Об этом сообщила в пятницу газета Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, 18 декабря в одном из медицинских центров города была допущена ошибка из-за разведения доз вакцины водой для инъекций вместо физиологического раствора. Региональные власти заверили, что случившееся "не имеет последствий или побочных эффектов".

Тем не менее из-за инцидента возникли сомнения относительно эффективности прививок, сделанных несовершеннолетним. В связи с этим власти связались с их семьями и предложили отследить, выработались ли у детей антитела.

В Испании вакцинация от ковида является добровольной. Сейчас в стране прививают жителей от пяти лет и старше.