https://news.day.az/world/1430908.html В США отменены тысячи авиарейсов
В США отменены тысячи авиарейсов
В США из-за приближающейся снежной бури в субботу, 29 января, отменены около 5 000 авиарейсов, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Национальная метеорологическая служба заявила, что шторм приведет к опасным метелям и сделает полеты "почти невозможными".
По данным FlightAware, с пятницы по воскресенье было отменено около 4900 рейсов.
Большинство отмененных рейсов приходятся на аэропорты Нью-Йорка, Бостона, Ньюарка и Филадельфии.
Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что на Восточном побережье ожидаются сильные снегопады с порывистыми ветрами.
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