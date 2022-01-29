Итальянские ученые вывели новую разновидность "омикрон-штамма"

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться раз в год, штамм "омикрон" позволяет говорить о COVID-19 в будущем как о сезонном заболевании.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, так считает директор итальянского Национального научно-исследовательского института "Спалланцани" (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя.

"Мы находимся в прекрасной точке, когда сейчас можем думать об ослаблении мер... Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена. Но нам нужно сделать вещи - распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год" - заявил он журналистам на торжественном мероприятии, посвященном двухлетней годовщине выявления первых случаев коронавируса в Италии.

Вайя рассказал, что итальянские специалисты больше месяца назад выделили новую разновидность вируса, так называемый "омикрон-2", но "не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного "омикрону-1".

"Эта мутация, "омикрон", все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире. Даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени. Мы перейдем к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем", - заявил директор "Спалланцани".