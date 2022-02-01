В Грузии отменены ковид-паспорта

В Грузии отменяют систему "зеленый паспорт", применяемую в борьбе с новым видом коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее решение было принято на заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, который прошел под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Было отмечено, что, несмотря на рост числа случаев заражения штаммом "омикрон", ситуацию можно держать под контролем, и нагрузка на больничный сектор возросла незначительно, больные коронавирусом в основном проходят лечение на дому.

Сообщается, что граждане могут воспользоваться механизмом "зеленый паспорт" для путешествия за границей.