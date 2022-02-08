Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году на 10,8% - с $74,95 до $82,87 за баррель. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent останутся на высоком уровне в ближайшие месяцы. При этом, по оценке министерства, снижение цен можно ожидать с середины года на фоне увеличения объемов добычи нефти странами ОПЕК+, США и другими производителями. "Мы прогнозируем, что цена Brent снизится до $87 за баррель во втором квартале 2022 года, а в четвертом - до $75 за баррель. В 2023 году мы ожидаем цену Brent в среднем $68 за баррель", - указывается в отчете.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $79,35 за баррель в 2022 году и $64,48 за баррель в 2023 году.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2022 году на 170 тыс. баррелей - до 11,97 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2023 году выросли на 190 тыс. баррелей - до 12,6 млн баррелей в сутки, что может стать абсолютным рекордом по уровню добычи нефти в США.