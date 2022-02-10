Грузия сократила сроки самоизоляции для больных COVID-19

Сокращаются сроки изоляции и карантина для больных COVID-19 и контактировавших с ними, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации ведомства, в случае дефицита персонала на стратегических объектах - в медицинских, общеобразовательных учреждениях, системы МВД, юстиции и обороны, СГБ, прокуратуры Грузии, Служба доходов и Следственная служба Минфина, при бессимптомном или легком течении болезни, изоляция у трудоустроенных лиц завершается на 6-й день после подтверждения инфицирования. Для завершения изоляции необходим отрицательный результат теста. Вместе с тем, после исчезновения симптомов должно пройти не менее 24 часов. Настоятельно рекомендуется использовать маску в течение следующих пяти дней после завершения изоляции.

Изоляция для всех других бессимптомных или легких пациентов завершается через семь календарных дней после подтверждения COVID-19. В этом случае отрицательный результат теста не требуется. Однако после исчезновения легких симптомов должно пройти не менее 24 часов. Ношение маски в течение пяти дней после изоляции по-прежнему настоятельно рекомендуется.

Для среднетяжелого и тяжелого течения болезни срок изоляции остается неизменным и определяется не менее 10-ю календарными днями с момента взятия подтверждающей пробы. Налицо должна быть значительно улучшенная динамика за сутки. Настоятельно рекомендуется использовать маску в течение следующих пяти дней после изоляции.

Решение о прекращении изоляции принимает семейный врач на основании состояния здоровья пациента.

Напомним, что карантину не подлежат люди, хотя им настоятельно рекомендуется использовать маску в течение следующих десяти дней после контакта:

• лица, привитые от "бустерной" дозой;

• полностью вакцинированные лица, через 14-90 дней после получения второй дозы вакцины;

• также лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию за последние 60 дней;

Обновленные сроки изоляции и карантина до 10 февраля распространяются также на инфицированных и контактировавших с ними лиц.