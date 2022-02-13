В Грузии выявили более 15 тыс. новых случаев коронавируса
В Грузии за последние сутки выявлено 15 712 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 623 инфицированных, скончались 40 пациентов. Информация об этом недавно была обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на 1TV.
За 24 часа в стране проведено 46 425 тестов на коронавирус.
Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 33,84%, за последние 14 дней - 31,66%, за 7 дней - 32,85%.
Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 1 454 065 случаев заражения коронавирусом, из них 1 248 242 человека выздоровели и 15 556 скончались.
Всего было сделано 2 774 755 прививок, за сутки вакцинировалось 2089 человек.
В режиме карантина находится 21 человек, в стационарах - 6 123 и в клинических гостиницах - 1 581 человек соответственно.
По состоянию на 12 февраля в Грузии было выявлено 20 326 новых случаев коронавируса, 48 468 пациентов выздоровели, 57 скончались.
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