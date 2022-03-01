https://news.day.az/world/1440328.html Все выезды из Чернигова заминированы - ОГА
Все выезды из Чернигова заминированы - ОГА
Все выезды из Чернигова заминированы. Об этом утром во вторник, 1 марта, сообщил глава Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслав Чаус, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Все выезды из города заминированы. "Заминированные" - это значит, что там мины, и можно на них взорваться", - сказал Чаус.
Город покидать больше нельзя. Однако Чаус заверил, что Чернигов готов к обороне.
Он также призвал горожан не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких неоправданному риску и оставаться в городе.
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