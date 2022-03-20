https://news.day.az/world/1446158.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Грузии?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Грузии?
За последние сутки в Грузии выявлено 475 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 20 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.
Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 641 874, число умерших - 16 663. Вылечились 1 598 286 человек.
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