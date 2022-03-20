Сколько зараженных коронавирусом выявили в Грузии?

За последние сутки в Грузии выявлено 475 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 20 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 641 874, число умерших - 16 663. Вылечились 1 598 286 человек.