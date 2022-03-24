G7 обратилась к ОПЕК

Группа семи (G7) призвала страны ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение энергоресурсов на мировом рынке, чтобы снизить зависимость государств Запада от России. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита G7, который прошел в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы примем дальнейшие шаги, чтобы снизить нашу зависимость от российской энергии, - говорится в документе. - Мы призываем все страны, производящие нефть и газ, действовать как ответственные партнеры и повысить поставки на международные рынки. Отмечаем, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль". "Мы будем работать с ними и всеми партнерами для обеспечения стабильных и устойчивых энергетических поставок по всему миру", - говорится в нем.

"Мы предпринимаем дальнейшие шаги по снижению нашей зависимости от российской энергетики, будем работать вместе в этом направлении. В то же время мы обеспечим надежные альтернативные и устойчивые поставки и будем действовать в духе солидарности и тесной координации в случае возможных нарушений поставок. Мы выражаем приверженность активно поддерживать страны, желающие поэтапно сократить свою зависимость от импорта российского газа, нефти и угля", - сказано в коммюнике.

Кроме того, страны "семерки" указали, что по-прежнему намерены "достигнуть цели Парижского соглашения" и ограничить рост глобальной температуры в пределах 1,5 градуса путем "ускоренного снижения" зависимости от ископаемого топлива и "перехода к чистой энергии".