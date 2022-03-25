В Тбилиси «Трубы» архитектора Фуксаса продали с седьмой попытки

В Тбилиси с седьмого раза удалось продать самое экстравагантное сооружение в городе - "трубы" на территории центрального парка Рике, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузии".

Над проектом шесть лет работала архитектурная студия Fuksas под руководством известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса. В "трубах" должны были разместиться музыкальный театр и выставочный зал. Здания из стекла и бетона, облицованные нержавеющей сталью, напоминают перископ, который, по идее архитекторов, объединяет современный стиль парка Рике и историческую часть Тбилиси. Однако законченное строение так никогда и не было использовано по назначению.

После смены власти в Грузии правительство "Грузинской мечты" отказалось продолжать проект и сооружение было заброшено. Несколько лет назад "трубы" в парке Рике решено было продать. Правительство выручило за них 10 миллионов 20 тысяч лари (около 3, 2 млн долларов), сообщает Национальное агентство госимущества.

Согласно условиям договора, новый владелец обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари в течение трех лет (36 месяцев).

При этом оплата приватизационной суммы должна быть осуществлена в срок не более чем в два месяца после завершения электронного аукциона.

Согласно инвестиционным условиям, на территории будет организован музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы.

Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.

По данным грузинского издания BM.ge, "трубы" приобрела компания Global Victory Trust, зарегистрированная в Люксембурге. Её менеджеры - гражданин России Игорь Дядченко и гражданин Австрии Марк-Майло Люб.

В первый раз аукцион был объявлен 5 февраля 2020 года - тогда объект оценивался в 95 миллионов лари (почти 32 млн долларов). В шестой раз, 22 февраля 2022 года цена "труб" снизилась до 10 миллионов лари.