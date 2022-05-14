США перебрасывают в Европу более 10 тыс. военных

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в ближайшие месяцы США в рамках ротации развернут в Европе порядка 10,5 тыс. американских военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кирби, эти военные заменят армейские подразделения, разместившиеся ранее "на европейском театре операций". Он отметил, что подразделения вернутся в места дислокации "в соответствии с надлежащей передачей ответственности", этот процесс займет несколько месяцев.

Также представитель военного ведомства США подчеркнул, что эти военнослужащие не будут "воевать в Украине".