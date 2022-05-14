Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершит визит в ОАЭ 15 мая в связи с избранием на пост президента страны шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Об этом в субботу сообщила канцелярия главы британского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Джонсон в рамках поездки примет участие в памятной церемонии, посвященной бывшему президенту ОАЭ Халифу бен Заиду Аль Нахайяну, который умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Визит Джонсона призван усилить связи между Великобританией и ОАЭ, добавили в канцелярии.

Верховный федеральный совет ОАЭ избрал в субботу новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.