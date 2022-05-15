Президент Финляндии готов обсудить с Эрдоганом вопрос о членстве в НАТО
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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Ниинистё заявил, что желает обсудить с турецким лидером поднятые им вопросы о членстве Финляндии в НАТО.

Ранее Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс.