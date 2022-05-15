https://news.day.az/world/1462012.html Президент Финляндии готов обсудить с Эрдоганом вопрос о членстве в НАТО
Президент Финляндии готов обсудить с Эрдоганом вопрос о членстве в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Ниинистё заявил, что желает обсудить с турецким лидером поднятые им вопросы о членстве Финляндии в НАТО.
Ранее Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре