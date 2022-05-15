США перебросили в Украину гаубицы М777

США завершили переброску на Украину партии 155-миллиметровых гаубиц М777, часть из 89 орудий уже доставлена в подразделения на передовой.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

"Гаубицы М777 в действии. Это часть пакета помощи Вооруженным силам Украины на $800 млн. Все 90 гаубиц, отправленных США, кроме одной, сейчас находятся в Украине, многие уже развернуты на передовой", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.