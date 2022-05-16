https://news.day.az/world/1462139.html В КНДР распространяется ковид - ВИДЕО
В КНДР распространяется ковид - ВИДЕО
В Северной Корее по меньшей мере восемь человек скончались за последние сутки от коронавируса, у почти 400 тысяч выявлены симптомы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ранее власти признали, что в страну проник штамм стелс-омикрон.
По официальным данным, общее число заразившихся в стране составило с конца апреля более 1,2 миллиона человек, более половины из них выздоровели. Власти принимают экстренные меры по сдерживанию эпидемии.
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