Мотоциклист потерял ориентацию и чудом не оказался под колесами грузовика

Рискованный заезд в исполнении пожилого мотоциклиста попал в объектив видеорегистратора, установленного в автомобиле, принадлежащего случайному участнику дорожного движения, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Мотоциклист по невыясненным причинам направил своё двухколёсное средство передвижения в сторону большегруза и каким-то чудом избежал серьёзных последствий, угодив практически под колёса.

Главный герой видеоролика в конечном итоге самостоятельно встал на ноги и покинул место происшествия. Получивший повреждения мотоцикл остался лежать на середине трассы, в то время, как грузовик остановился на обочине. Автор драматичного сюжета не уточнил последствий инцидента.