Назначен новый премьер-министр Франции

Элизабет Борн, возглавлявшая до настоящего времени министерство труда, стала новым премьер-министром Франции. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, поступившем в понедельник в парижское бюро ТАСС, передает Day.Az.

"Президент республики Эмманюэль Макрон назначил Элизабет Борн на пост премьер-министра и поручил ей сформировать новое правительство", - отмечается в коммюнике.

Борн сменила во главе французского правительства Жана Кастекса, руководившего кабмином с июля 2020 года и подавшего в отставку в понедельник в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Борн стала второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра.

"Это очень сложная работа, но Элизабет Борн не нуждается в советах. Она исключительно компетентный и опытный человек, - сказала Крессон в эфире телеканала BFM. - Я рада этому назначению и от души ее поздравляю". После встречи с Макроном в Елисейском дворце Борн направилась в свою новую резиденцию - Матиньонский дворец, - чтобы принять полномочия у своего предшественника. Уже в ближайшее время она приступит к формированию нового кабинета. Ее важной задачей станет подготовка к парламентским выборам, которые пройдут в два тура - 12 и 19 июня.

Как отмечают французские политологи, Борн принадлежит к числу самых опытных министров. Инженер, выпускница Политехнической школы, она была директором по стратегии Национальной компании железных дорог, служила в мэрии Парижа, возглавляла префектуры департаментов Пуату-Шарант и Вьенна, руководила кабинетом министра экологии Сеголен Руаяль.

Долгое время Борн симпатизировала проектам Соцпартии, но в 2017 году поддержала на выборах кандидатуру Макрона, а затем присоединилась к его движению "Республика на марше", переименованного сейчас в "Ренессанс". Она последовательно возглавляла три влиятельных министерства - транспорта, экологического перехода, труда.