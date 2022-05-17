https://news.day.az/world/1462349.html ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии десять боевиков YPG. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Согласно сообщению, боевики готовили теракты в зонах проведения операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь".
В Минобороны подчеркнули, что ВС Турции продолжат устранять угрозы в регионе.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.
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