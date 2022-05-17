ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии десять боевиков YPG. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, боевики готовили теракты в зонах проведения операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь".

В Минобороны подчеркнули, что ВС Турции продолжат устранять угрозы в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.