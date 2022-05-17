https://news.day.az/world/1462358.html Талибы распустили Совет нацбезопасности, совет по нацпримирению и парламент
Талибы распустили Совет нацбезопасности, совет по нацпримирению и парламент
Правительство пришедшего к власти движения "Талибан" якобы распустило ряд госорганов, в том числе представительные.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает агентство The Khaama Press, публикующее фотографию соответствующего документа с подписями руководителей движения.
Утверждается, что талибы распустили Совет нацбезопасности, Высший совет по национальному примирению, Национальное собрание (парламент), а также упразднили комиссии по правам человека, по пересмотру конституции и секретариаты обеих палат парламента.
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