Талибы распустили Совет нацбезопасности, совет по нацпримирению и парламент

Правительство пришедшего к власти движения "Талибан" якобы распустило ряд госорганов, в том числе представительные.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает агентство The Khaama Press, публикующее фотографию соответствующего документа с подписями руководителей движения.

Утверждается, что талибы распустили Совет нацбезопасности, Высший совет по национальному примирению, Национальное собрание (парламент), а также упразднили комиссии по правам человека, по пересмотру конституции и секретариаты обеих палат парламента.