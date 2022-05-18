Гитара Ноэла Галлахера ушла с аукциона

385 500 евро - за такую сумму была продана на аукционе в Париже гитара Ноэла Галлахера из знаменитой британской рок-группы Oasis, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Эта гитара была сломана, когда в 2009 году между братьями Ноэлом и Лиамом вспыхнула ссора, после которой группа распалась. Позднее инструмент был восстановлен, а затем выставлен на продажу вместе с оригинальным футляром и запиской бывшего владельца: "Мир, любовь и бананы".