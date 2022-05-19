Массовые протесты на Шри-Ланке - ВИДЕО
Шри-Ланка, островное государство с населением 22 млн человек, столкнулось с экономическим и политическим кризисом. Жители с протестами вышли на улицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, центр столицы Шри-Ланки парализован из-за многотысячной акции протеста. Полиция не в силах сдержать гнев голодающих.
Шри-Ланка сейчас находится на грани банкротства: внешний долг вырос до $25 млрд. На протяжении нескольких месяцев жители стояли в длинных очередях, чтобы купить топливо, продукты питания и лекарства.
Экономический кризис на Шри-Ланке, оцениваемый экспертами как самый сильный за 74 года существования государства, стал причиной кризиса политического.
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