Массовые протесты на Шри-Ланке

Шри-Ланка, островное государство с населением 22 млн человек, столкнулось с экономическим и политическим кризисом. Жители с протестами вышли на улицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, центр столицы Шри-Ланки парализован из-за многотысячной акции протеста. Полиция не в силах сдержать гнев голодающих.

Шри-Ланка сейчас находится на грани банкротства: внешний долг вырос до $25 млрд. На протяжении нескольких месяцев жители стояли в длинных очередях, чтобы купить топливо, продукты питания и лекарства.

Экономический кризис на Шри-Ланке, оцениваемый экспертами как самый сильный за 74 года существования государства, стал причиной кризиса политического.