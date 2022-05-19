Индонезия снимет запрет на поставки пальмового масла

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна отменит запрет на экспорт пальмового масла 23 мая, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Видодо сказал, что ограничение отменяют из-за нормализации ситуации с пальмовым маслом в стране. Республика ввела запрет на ввоз из страны этого продукта 28 апреля на неопределенный срок. Меру ввели из-за нехватки пальмового масла внутри страны.

Власти страны пытаются взять под контроль цены на пальмовое масло и обеспечить его достаток на внутреннем рынке с конца 2021 года. В этом году положение ухудшила ситуация в Украине.

Стоимость масла все еще превышает целевой показатель индонезийских властей в 14 тысяч индонезийских рупий ($0,97 за литр).

Индонезия - крупнейший экспортер пальмового масла в мире. Продукт используют для производства широкого круга продуктов питания, мыла и биотоплива.