Потепление в отношениях Китая и ЕС

Китай направит своего высокопоставленного представителя в ЕС на следующей неделе, чтобы укрепить отношения с Европейским союзом, в которых сохраняется напряженность. Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету South China Morning Post.

По данным издания, спецпредставитель Пекина по Европе У Хунбо встретится с официальными лицами ЕС, чтобы обсудить итоги онлайн-саммита Евросоюз - Китай, состоявшегося 1 апреля. "У него будут встречи с европейской внешнеполитической службой по вопросам отношений между ЕС и Китаем", - приводит газета слова источника.

Саммит ЕС - Китай прошел 1 апреля в режиме видеоконференции. В нем приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.