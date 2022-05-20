Эстонцы начали запасаться зерном и природным газом

Эстония начала запасаться природным газом и зерном в условиях нестабильности на мировых рынках. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Государство не будет напрямую закупать зерно, а в ходе тендера найдет партнера, который уже занимается его хранением, и забронирует необходимый для резерва объем. 450 тысяч евро пойдут на покрытие связанных с этим расходов. Запасы газа в Прибалтике хранятся в литовской Клайпеде, и там будет размещен уже непосредственно купленный нами один тераватт-час топлива", - заявил Аас.

В 2021 году эстонские власти создали центр запасов для обеспечения населения страны топливом, продуктами питания и медикаментами в случае кризиса. По состоянию на сегодняшний день, Таллинну удалось накопить достаточный резерв продовольствия, горючего и защитных средств.

Однако теперь, как пишет издание, властям предстоит запастись природным газом в объеме одного тераватт-часа на сумму до €170 млн, а также 7,5 тыс. тонн зерна, только хранение которого обойдется в €450 тыс.