Назначен новый министр иностранных дел Франции
Новым главой МИД Франции назначена Катрин Колонна. Об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Она сменила на этом посту Жан-Ива Ле Дриана, который возглавлял МИД Франции с 2017 года.
Колонна - профессиональный дипломат и политик. С осени 2019 года она была французским послом в Великобритании. Она стала второй женщиной-министром иностранных дел за всю историю Пятой Республики после Мишель Аллио-Мари, которая возглавляла внешнеполитическое ведомство с 2010 по 2011 год.
Минфин Франции возглавит Брюно Ле Мэр, а главой минобороны станет Себастьен Лекорню. Министерство внутренних дел возглавит Жеральд Дарманен.
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