Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Женевы

В аэропорту Женевы вспыхнул крупный пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает британский Express.

Огонь горит в одном из зданий комплекса. Очевидцы сообщают о взрывах. На территории аэропорта стоит огромный столб черного дыма. Отмечается, что самолеты не могут приземлиться, взлет также очень затруднен.

Причина пожара пока неизвестна, однако представитель аэропорта Игнас Жаннера заявил швейцарскому радио RTS, что горящее здание находилось в стадии строительства и предназначалось для приема лиц, ищущих убежища.