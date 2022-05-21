Сильный торнадо в Мичигане: есть погибший

В американском штате Мичиган разбушевался "крупный и чрезвычайно опасный" торнадо. Из-за буйства стихии погиб один житель Гейлорда, еще 23 человека попали в больницу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным местной полиции, людей быстро доставили в учреждения здравоохранения. Также известно, что торнадо повредил деревья, линии передач, а также строения и несколько предприятий.

Жители города выложили в соцсети кадры из магазинов, где ветер снес множество прилавков. Также некоторые автомобили оказались перевернутыми. Также спецслужбы города сообщили о нескольких утечках газа.

Местному департаменту транспорта пришлось закрыть из-за разрушений трассы, ведущие на юг страны. А американский Красный Крест создал приют для пострадавших в городской церкви.

"Мы внимательно следим за экстремальной погодной ситуацией в Гейлорде и Северном Мичигане. Как отметила полиция штата Мичиган, повалены деревья и линии электропередачи, повреждены несколько домов и предприятий. Жителей Мичигана призывают избегать района Гейлорд. На помощь жителям приходят бригады скорой помощи и оценивают ущерб. По всему Северному Мичигану остаются в силе наблюдения и предупреждения о сильных грозах. Наши мысли с пострадавшими сообществами, службами экстренного реагирования и коммунальными службами, которые прилагают все усилия для обеспечения безопасности всех", - написала в своем Twitter губернатор штата Гретхен Уитмер.