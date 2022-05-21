Пресс-секретарь Пентагона назначен на новую должность

Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, передает пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В этой роли Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики США, а также выступать в качестве старшего представителя администрации по связанным с данной сферой вопросам, в том числе, при необходимости, с трибуны Белого дома", - говорится в заявлении американской администрации.

Кирби будет подчиняться советнику президента Соединенных Штатов по национальной безопасности, коим сейчас является Джейк Салливан.

Как отметил Байден, чьи слова приводит Белый дом, Кирби имеет уникальную квалификацию для данной должности. По словам американского лидера, бывший представитель Пентагона "понимает сложности внешней и оборонной политики государства", в связи с чем выразил уверенность в его возможностях "умело" излагать политику властей по вопросам национальной безопасности.