Тысячи мигрантов штурмуют Италию

Каждый день тысячи нелегальных иммигрантов бесконтрольно вторгаются на побережья Италии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как катер на борту с мигрантами заносит к берегу, не смотря на это, люди, рискуя жизнями, прыгают в воду.

Мигранты превращают города в горы мусора, спят прямо на улицах и обворовывают жителей.