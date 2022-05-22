https://news.day.az/world/1463819.html Тысячи мигрантов штурмуют Италию - ВИДЕО
Тысячи мигрантов штурмуют Италию - ВИДЕО
Каждый день тысячи нелегальных иммигрантов бесконтрольно вторгаются на побережья Италии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как катер на борту с мигрантами заносит к берегу, не смотря на это, люди, рискуя жизнями, прыгают в воду.
Мигранты превращают города в горы мусора, спят прямо на улицах и обворовывают жителей.
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