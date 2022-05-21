Эрдоган назвал Столтенбергу условие поддержки заявок Стокгольма и Хельсинки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что темой беседы стали заявки Швеции и Финляндии на вступление в блок НАТО.

Президент Эрдоган подчеркнул, что его страна искренне поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, а отношение Анкары к кандидатуре двух скандинавских стран связано сугубо с позицией этих государств по судьбоносным для Турции вопросам национальной безопасности.

Турецкий лидер заявил, что Анкара не воспримет позитивно заявки Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют открытую солидарность с Турцией по основополагающим вопросам, в особенности борьбе с терроризмом.

Генсек НАТО в беседе с турецким лидером отметил, что важно устранить обеспокоенность Турции в сфере безопасности.